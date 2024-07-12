Son Dakika... Elazığ'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kovancılar (Elazığ)
Tarih:2024-07-12
Saat:08:30:21 TSİ
Enlem:38.67861 N
Boylam:39.80139 E
Derinlik:8.95 km
Detay:https://t.co/h3E0yUF7yG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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