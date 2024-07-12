Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 08:44
Son Dakika... Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 8.35 km derinlikte olduğu bildirildi.


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