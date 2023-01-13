Bakırköy'de şüpheli kadın ölümü
İstanbul Bakırköy'de oturduğu binanın 12’nci katından düştüğü öne sürülen 64 yaşındaki Nazan Artan şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
Ataköy Nilüfer Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan Artan oturduğu apartmanın 12’nci katından binanın giriş balkonuna düştü. 64 yaşındaki kadını yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı ise 12’inci kat merdiven boşluğu penceresinde ve kadının düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Kadının düştüğü pencere camının kırılmış olması dikkat çekerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Kadının yerde yattığını gören Nuray Gökyar, “Benim kapıcım haber verdi. Apartmanın girişinin çukur alanında bir insan yatıyordu. Bağrışma sesi hiç duymadım. Sadece kapıcım 12 kattan deyince bir baktım oradan cam kırılmış. Allah rahmet eylesin. Tanımıyoruz hiç” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- Bir sigara grubundan indirim
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Survivor’dan ilk kareler geldi
- RTÜK’ten Acun’a kıyak
- Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- 'Maketi' asılmıştı: Erdoğan'dan suç duyurusu
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- Cansu Dere'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
- Yazıcıoğlu'nun oğlu için sürpriz iddia