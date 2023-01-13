Bakırköy'de şüpheli kadın ölümü

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 21:04

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 21:04

Ataköy Nilüfer Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan Artan oturduğu apartmanın 12’nci katından binanın giriş balkonuna düştü. 64 yaşındaki kadını yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı ise 12’inci kat merdiven boşluğu penceresinde ve kadının düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Kadının düştüğü pencere camının kırılmış olması dikkat çekerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Kadının yerde yattığını gören Nuray Gökyar, “Benim kapıcım haber verdi. Apartmanın girişinin çukur alanında bir insan yatıyordu. Bağrışma sesi hiç duymadım. Sadece kapıcım 12 kattan deyince bir baktım oradan cam kırılmış. Allah rahmet eylesin. Tanımıyoruz hiç” ifadelerini kullandı.