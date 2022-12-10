Sakarya'da şüpheli kadın ölümü

Sakarya'da 17 gün önce kayıp ihbarı yapılan Fatma Abdullah'ın cansız bedenine bir nehirde ulaşıldı.

AA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 22:27
Sakarya'da şüpheli kadın ölümü
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Ailesinin 17 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Fatma Abdullah için çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Kadının son olarak Adapazarı ilçesindeki Rüstemler mevkisinden Sakarya Nehri'ne girdiğini tespit eden ekipler, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

Nehirde 5 personel ile bir botun yer aldığı su üstü ve su altı aramaları sonucunda Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.


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