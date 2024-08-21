Elazığ'da uyuşturucu operasyonu!

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:21
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu!
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 27,14 gram esrar, 60,51 gram sentetik kannabinoid, 23,7 gram kokain, 8,73 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök Hint keneviri, 120 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 10 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


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