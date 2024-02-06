Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:19

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:19

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 3 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.