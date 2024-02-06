Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:19
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 3 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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