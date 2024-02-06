Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 3 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Seçimden sonra yurttaşı bunlar bekliyor!
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!