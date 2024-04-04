Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:45
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kelkit ilçe merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 78 sentetik ecza,11,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,34 gram tütünle karışık esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.

Operasyonda, M.A, A.K, M.A. ve İ.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gümüşhane haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı
Sakarya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 229 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı

Sakarya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 229 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 184 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 184 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'

Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'
iPhone 12’ye geri dönüyoruz! iPhone 16 serisinin maketleri ortaya çıktı

iPhone 12’ye geri dönüyoruz! iPhone 16 serisinin maketleri ortaya çıktı
YSK'nın Van kararına 'isabetli' demişti... AKP'li Yazıcı o paylaşımını sildi

YSK'nın Van kararına 'isabetli' demişti... AKP'li Yazıcı o paylaşımını sildi
Matrix 5 geliyor! işte yönetmeni…

Matrix 5 geliyor! işte yönetmeni…
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın

Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi
Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü

Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü