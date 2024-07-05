Elazığ'da virajı alamayan kömür yüklü TIR devrildi: Şoförü yaralandı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:59

Feci kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Ağın kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Malatya istikametinden Elazığ’a seyir halindeki Muhittin E. idaresindeki kömür yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Muhittin E. yaralanırken, dorsesindeki kömürler de etrafa saçıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhittin E., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, etrafa saçılan kömürlerin temizlenmesinin ardından bir süre kapalı olan yol, tekrar trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.