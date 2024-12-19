'Hangover'a veda: Alkolün etkisi azaltacak mucize besin açıklandı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:58

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:58

Uzmanlar, alkolün etkisini yavaşlatmak ve ertesi gün yaşanabilecek kötü etkileri azaltmak için içki içmeden önce peynir tüketmenin faydalı olabileceğini belirtti. Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşım yapan bir NHS doktoru, alkolün etkisini yavaşlatmak için içmeden önce yemek yemeyi önerdi.

PEYNİR TÜKETİMİ VE ALKOL

İçki içmeden önce peynir tüketmenin, hangover riskini azaltabileceği belirtilmişti. Peynirin içerdiği protein, yağ ve kompleks karbonhidratların mideyi kaplayarak alkolün emilimini yavaşlattığı öne sürülmüştü.

Doktorlar, alkolün büyük bir kısmının ince bağırsakta emildiğini ve peynir tüketimiyle alkolün etkisini tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını açıkladı. Ancak, yüksek yağ, protein ve lif içeren besinlerin tüketilmesinin, mide boşalmasını ve alkol emilimini yavaşlatabileceğini ifade etti.

ALKOLDEN ÖNCE BESİN ALINMALI

Doktorlar, balon ve boru kullanarak yaptığı bir gösteride, bu makrobesinlerin mide içeriğinin ince bağırsağa daha yavaş boşalmasına neden olduğunu gösterdi. Bu durum, alkolün ince bağırsağa girişini geciktirir ve kan dolaşımına daha yavaş emilmesini sağlar. Böylece, kandaki alkol seviyesinde ani yükselmeler yaşanmaz ve sarhoşluk daha yavaş gerçekleşir.

Ancak, bu durum sadece peynir için geçerli değil. İçki içmeden önce herhangi bir şekilde kalori tüketmek, alkolün etkisini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Şeker ve kaloriler, gastrin gibi sindirim hormonlarının salgılanmasını uyararak sindirim sürecini yavaşlatır.