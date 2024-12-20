Alkolün etkisiyle camını kırarak girdiği mobilya mağazasında sızdı, yatak hediye edildi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:46

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eğlence mekânında alkolü fazla kaçıran İrfan Kayın, ev sandığı bir mağazanın camını kırıp içeride uyuyakaldı. Sabah polis tarafından uyandırılan Kayın, olayın ardından yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirirken, mağaza sahibi Eren Çağlar Niron ise Kayın’a kırdığı cam yerine iyilikle karşılık verdi. Uyuduğu yatak, kendisine hediye edildi.

Sabah saatlerinde polis tarafından uyandırılan ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Kayın, polis memurlarına “Neden evime geldiniz?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Mağaza sahibi Eren Çağlar Niron, olayın kötü niyet taşımadığını fark edince İrfan Kayın’dan şikayetçi olmadı. Kırılan cam tamir edilirken, Kayın’ın uyuduğu yatak ve baza, Niron tarafından kendisine hediye edildi. Yatak hediyesi sırasında Kayın, “Bir daha cam kırmayacağım. Bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor” dedi. “Alkol tüm kötülüklerin anasıdır” yazılı bir pankart önünde poz veren Kayın, yaşadığı ilginç olayla gündem oldu.

Eren Çağlar Niron ise yaptığı açıklamada, “Bazen iyilikle karşılık vermek daha anlamlı oluyor. Olayı tatlıya bağladık” diyerek durumu özetledi.