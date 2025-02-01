Elazığ'daki yangında ağır yaralanmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!

Tek katlı evde devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan 25 yaşındaki Meryem Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Elazığ'daki yangında ağır yaralanmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:55

Elazığ'da Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde, 29 Ocak’ta öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; yangında adı öğrenilmeyen anne ve 1 kızı dışarı çıkmayı başarabilirken, diğer kızı Meryem Yalçınkaya (25) alevler arasında kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak evden çıkarılan Meryem Yalçınkaya, ile dumandan etkilenen annesi ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise, kontrol altına alınarak söndürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Meryem Yalçınkaya, bugün hayatını kaybetti. Yalçınkaya’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Elazığ #soba #Yangın #yaralı

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