Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli adreslerde aramalar yapıldı.
Operasyonlarda 200 gram metamfetamin, 217 adet sentetik ecza, 22 gram kenevir tohumu, 2,5 gram bonzai (Sentetik kannabinoid), 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #Operasyon
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