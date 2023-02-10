AKP'li Elbistan Belediye Başkanı'na tepki yağdı: İhbarlar 'şahsen' yapılacakmış!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 02:09

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 03:29

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi.

AKP'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. An itibari ile gelen ihbarların tamamı sonuçlandırılmıştır. Enkaz altında yakını olduğunu düşünen vatandaşlarımızın Fatih İlköğretim Okulu'ndaki arama kurtarma merkezine şahsen başvuru yapmaları önemle duyurulur."

Mehmet Gürbüz'ün paylaşımına depremzedeler sert tepki gösterdi. Tepkiler artınca Gürbüz, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

GÜRBÜZ'DEN YENİ PAYLAŞIM

Öte yandan Gürbüz yeni bir paylaşımda bulundu. Gürbüz, "Önemli ! AFAD yetkilileri, kendilerine gelen tüm ihbarların değerlendirilip ivedilikle sonuçlandırıldığını ve yeni bir ihbarın olmadığını bildirmiştir. Çalışmaların devamlılığı açısından ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması istenilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gürbüz’ün yaptığı yeni paylaşıma da tepki yağdı. Telekomünikasyon sorunları yaşanan bölgede, “ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması” talebi büyük tepki uyandırdı.

"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Avukat Sinan Ölker, sosyal medya hesabından Gürbüz'e seslendi. Ölker, "Seni Allah’a havale ediyorum!" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat gecesi saat 23.40'ta yaptığı açıklamada arama-kurtarma çalışmalarının yalnızca Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis'te tamamlandığını bildirmişti.