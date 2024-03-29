Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite

Dünya kömürden uzaklaşırken Türkiye’de termik santral yatırımlarına yenileri ekleniyor. Son olarak Afşin Elbistan Termik Santralı’na iki ünite eklenmesi için başvuru yapıldı. Çevreciler, “Kanser olmayan ev yok” diyerek projeye karşı çıktı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite
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Dünya kömürden uzaklaşırken Türkiye’de termik santrallara yatırım hız kesmiyor. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Muğla Milas’taki YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için acele kamulaştırma kararları gündemdeki yerini korurken Kahramanmaraş’taki termik santral da büyümeye gidiyor. 

Yaşam savunucularının direnişi sürerken çevre örgütü Greenpeace’in raporuna göre termik santrallar 17 bin 500 erken ölüme yol açıyor. Neredeyse 50 yıldır kömürlü termik santralların bulunduğu Kahramanmaraş’taki Türkiye’nin üçüncü büyük kömür termik santralı Afşin Elbistan A Termik Santralı’na ilave iki ünite için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. 

Çelikler Holding’e ait olan proje için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 2 Nisan’da Ankara’da toplanacak. Toplantının ardından verilecek olan kararla birlikte projenin durumu belli olacak. 

İNME, KALP, SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI…

Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, yapılması planlanan iki ünite toplam 688 megawatt (MWe) olacak. Mevcuttaki dört üniteyle birlikte 1355 MWe üreten tesisin gücü 2 bin 43’e çıkacak. Ünite sayısı ise altıyı bulacak. 

Bölgede halihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından işletilen Afşin Elbistan B Termik Santralı bulunuyor. Bu termik santralda da dört ünite bulunuyor. 

Greenpeace tarafından 2019’da hazırlanan “Afşin’de Kömürlü Termik Santralların Bedeli” isimli raporda bölgedeki iki santralın toplam sekiz ünitesiyle 2020’ye kadar 17 bin 500 yurttaşın erken ölümüne neden olduğu aktarıldı. Raporda, “İncelenen kömürlü termik santrallar kaynaklı emisyonlar, bölgede havadaki toksik parçacık ve kükürt dioksit (SO2) seviyelerini önemli ölçüde yükseltirken, yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum yolu hastalıkları, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları riskini artırır” ifadeleri kullanıldı. 

KANSER VAKASI OLMAYAN EV YOK

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtlarına göre ise Afşin Elbistan A Termik Santralı’nın açılışını takiben bölgedeki kanser vakaları sekiz kat arttı. Bölgedeki kirliliğin düzenli olarak izlenmediğini belirten yaşam savunucuları da alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait hava kalitesi ölçüm istasyonunun olmadığını vurguladı. Ayrıca, kirliliğin gözle görüldüğü de belirtiliyor. 

DEPREMDE TEMİZ HAVA!

Afşin - Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat konuya ilişkin “Elbistan’da kanser olmayan ev yok. Üstelik buraya ne göçmen kuşlar geliyor ne 5 bin yıllık asmalar üzüm veriyor. Deprem sonrası iki termik santral durunca biz on yıllardır ilk defa temiz bir havada baharın kokusunu alabilmiştik. Elbistan Ovası, Türkiye’nin dördüncü büyük ovası ve birinci sınıf tarım arazilerinden oluşuyor. Kömüre mahkûm değiliz, afete dirençli kurulacak yeni kentimizde insanca yaşamak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


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