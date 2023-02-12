Elbistan’da sadece yakınlarının enkazdan çıkarılmasını bekleyenler ve yardım ekipleri var

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 06:47

Enkaz üstünde beş gündür çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyordu anne baba.

20 yaşındaki Betül ve 10 yaşındaki Alpgiray depremin altıncı gününde enkaz altından çıkarılabildi. Annesi enkaz başında anlatıyor: Deprem gecesi Betül’ün ikiz kardeşini Malatya’ya doktora götürmek ve randevuya yetişmek için gece erken çıkmışlar Kahramanmaraş Elbistan’daki evlerinden. Çocukları anneanne ve babasına bırakmışlar. Anneanne enkazdan canlı çıkarılmış. Betül, Alpgiray ve dedesinin ise maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Anne, “Betülümün bugün doğum günüydü. Yaşasaydı bilgisayar mühendisi olacaktı. Şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Ailem gitti, yaşamım bitti. Ben hayatta kalmışım neye yarar” diyerek ağlıyor.

Elbistan’ın merkez nüfusu 110 bin, köy ve beldelerde 145 bin civarında. En az 20 bin kişinin göçük altında kaldığı söyleniyor. Evlerin yarısı yıkılmış, kalan kısmının tamamı da girilmez halde. Kentte şu anda arama kurtarma ekibi, ailelerinin enkaz altında çıkarılmasını bekleyenler ve yardım ekipleri dışında kimse kalmamış.

Şehir dışına giden tüm depremzedeler, “Artık ülkede sığınmacı olduk” diyor. “Hepimiz bir yakınımızın yanına sığınacağız. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Dönüp bulacağımız bir evimiz yok artık. Bu yıkıntının üstüne nasıl bir hayat kurulur bilmiyoruz.”

TIR’LARLA SU TAŞINIYOR

Yardım TIR’larında sadece su gördüğümüzde anlıyoruz ki ölenleri yıkama noktalarına gidiyor. Çoğu zaman TIR’larla gelen sular da donduğu için ölüler enkazdan çıkarıldığı gibi defnediliyor.

ÇADIR KENT İÇİN EN SOĞUK YER SEÇİLDİ

Elbistan’da, depremzedeler için buz tutmuş Ceyhan Nehri’nin kenarına çadır kent kurulması tepki çekti. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğünü söyleyen yurttaşlar, “Elbistan’ın en soğuk yerine barınma alanı yapıldı” dedi.