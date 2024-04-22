Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yangın sonucu kullanılmayan iplik fabrikasında akıma kapılan işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:01
Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi 66’ncı sokakta yangın sonucunda kullanılmayan fabrikada restorasyon çalışması yapan işçi Selahattin T., kaçak akıma kapıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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