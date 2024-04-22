Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yangın sonucu kullanılmayan iplik fabrikasında akıma kapılan işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 66’ncı sokakta yangın sonucunda kullanılmayan fabrikada restorasyon çalışması yapan işçi Selahattin T., kaçak akıma kapıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!