Elektrik akımına kapılan işçinin ambulansa alınırken söylediği sözler yürek burktu: 'Çocuklarım sana emanet'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:34

Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında Necati Yıldırır kalıp işlerini yaptığı sırada kablonun üzerine basarak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Yıldırır, ambulansa alınırken mesai arkadaşına, "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet." dedi. O anlar çevrede bulunanları duygulandırdı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Necati Yıldırır’ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.