Bursa'da inşaatta beton kalıp patladı... Göçük altında kalan işçiler var!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:56

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:23

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’ndeki inşaatta saat 13.30 sıralarında, işçiler beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu.

İki işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, 3 işçi göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 5 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.