Elektrik akımına kapılan teknisyen kurtarılamadı!

Balıkesir'de elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki elektrik teknisyeni Oktay Solar, yaşamını yitirdi. Solar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan teknisyen kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:39

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Ebubekir Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen biligye göre; arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Edremit İşletmesi'nde görevli elektrik teknisyeni Oktay Solar (30), elektrik akımına kapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Oktay Solar'ın ölümüyle ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri yasa boğuldu. Polis, Solar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Arıza #Balıkesir #Elektrik akımı #teknisyen

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