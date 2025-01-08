Samsun'da feci olay... Elektrik akımına kapılıp vinçten düşerek can verdi!
Samsun’da elektrik teline takılan vince çıkan 26 yaşındaki Eraycan Göksu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi, Organize Sanayi Bulvarı’ndaki bir işyerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Eraycan Göksu’nun (26) kullandığı kamyonlu vinç, elektrik tellerine takıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tellerden kurtarmak için vince çıkan Eraycan Göksu, elektrik akımına kapılarak yere düştü.
Ağır yaralanan Göksu, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: #Samsun #Elektrik akımı #vinç
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