Ordu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi Zihni Özgan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Zihni Özgan (29), ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #Elektrik akımı #fabrika #Ordu #tamir
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