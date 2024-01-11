Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatta yangın!
Muğla Marmaris’te bakıma alınan bir yatta elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yat firması çalışanları tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın itfaiye ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun Yarımadası’ndaki yat bakım ve onarım sahasında akşam saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatlardan birinden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, hemen alarma geçti.
Yangına müdahale eden firma çalışanları, itfaiye ekipleri bölgeye gelinceye kadar yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yatta maddi hasar oluşurken, alevlerin bölgedeki diğer deniz araçlarına sıçramadan söndürüldüğü aktarıldı.
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