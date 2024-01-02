Elektrik bakım onarım kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli'nde elektrik arıza bakım kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 19:48
Elektrik bakım onarım kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmit Akmeşe Yolu, Karaabdülbaki Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mahmut Akkuş idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen M.S.E. yönetimindeki elektrik arıza bakım kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken sürücü ise otomobilde sıkıştı. Elektrik arıza bakım kamyonunun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarırken sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde ise otomobil sürücüsü Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mahmut Akkuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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