Elektrik dağıtım şirketleri sınıfta kaldı

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Türkiye’de enerji sektörünün tarihsel gelişiminin, özelleştirmelerin yasal dayanaklarının ve TEDAŞ’nin özelleştirilmesinin anlatıldığı raporda, özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ilişkin gelişmeler de ele alındı. Raporda, TEİAŞ’ın 2020’deki cirosunun 14 milyar 855 milyon lira, net kârının ise 4 milyar 648 milyon lira olduğu aktarıldı. Türkiye’deki ilk 500 şirket arasında 26. sırada bulunduğu ve “zarar etmeyen kamu kuruluşları arasında yer aldığı” kaydedilen raporda, “Siyasi tercihlerle 2023 seçimi öncesi yangından mal kaçırır deyimine uygun olarak 31 Aralık 2022’ye kadar yandaş şirketlere peşkeş çekilmek üzere özelleştirme süreci kapsamına alınmıştır” denildi.

"HEDEF GERÇEKLEŞMİYOR"

Anayasa Mahkemesi’nin enerji alanında özelleştirmeyi düzenleyen yasanın iptal edilmesi kararında, “elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımının stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinden olduğunun” vurgulandığı belirtilen raporda, “Türkiyemizin kamusal varlıkları yandaşlara peşkeş çekilmeye devam edilmekte ve özelleştirmelerin temel hedeflerinden olan tüketicilere düşük maliyetli elektrik sunma hedefi asla gerçekleşememektedir” ifadeleri kullanıldı. Raporda, ayrıca, özelleştirme kararından önce TEİAŞ’nin “Çanakkale Boğazı ve İzmir Körfez Geçişi Denizaltı ve Kara Bağlantı Kabloları Yapım İşi” ihalesine çıktığı, bu iki kamu yatırımı ile özelleştirmenin son altyapısının hazırlandığı kaydedildi.

KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ

Raporda, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin dağıtım şirketleri ile Türkiye’deki dağıtım şirketlerinin, “kişi başına ortalama kesinti süresi (OKSÜRE)” ve “kullanıcı başına ortama kesinti sıklığı (OKSIK)” açısından performansları da karşılaştırıldı. Buna göre Türkiye, 2019’da 1410 dakikalık OKSÜRE açısından Avrupa’nın en kötüsü Romanya’dan 3.3 kat, ABD’den ise 3 kat daha kötü durumda. 18.72’lik OKSIK değeri açısından ise Türkiye, yine Avrupa’nın en kötüsü Romanya’dan 4.3, ABD’den de 13.37 kat daha kötü. Raporda hizmet kalitesinin yetersizliğinin, yakın zamanda Isparta’da günlerce süren elektrik kesintisi ile ortaya çıktığı aktarıldı.