Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli’de krom madeni sahasında elektrik hattı çeken 51 yaşındaki işçi, elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 08:37
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Çiftçi (51) bölgede bulunan krom madenine elektrik hattı çekmek için çalıştığı esnada elektrik direğinden düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çiftçi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Nevzat Çiftçi’nin cenazesi memleketi Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Feci olay... Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Feci olay... Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti!
Reklam tabelası asarken vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti!

Reklam tabelası asarken vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti!
Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı!

Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı!

En Çok Okunan Haberler