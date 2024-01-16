Feci olay... Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti!

İnegöl'de kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 43 yaşındaki işçi Adnan Toraman, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:11
Feci olay... Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti!
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İclaliye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Adnan Toraman (43) adlı işçi, ağacı motorlu testere ile kesmeye başladı. Toraman, o sırada devrilen ağacın altında kaldı.

Diğer işçiler, ağacın altında kalan adamı kurtarıp traktörle ormanlık alandan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Toraman’ın cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın, olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


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