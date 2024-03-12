Elektrik kaçağını ‘test’ etmek için köpeği kullandı!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:01

Olay, 8 Mart Cumartesi akşam saatlerinde Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.S. aydınlatma direğindeki elektrik kaçağını, eline aldığı bir köpeği o noktaya fırlatarak test etti.

Köpek elektrik kaçağı olduğu düşünülen yere düştüğü anda kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

A.S.'nin test için köpeği fırlatma anı ise yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"KÖPEĞİ TEST ETMEK İÇİN YANINA YAKLAŞTIRIYOR"

Olayla ilgili konuşan A.S.'nin arkadaşı Rıza K. "22-23 civarlarında sokakta gelirken köpeği görüyorlar. Köpekler yaklaştığı zaman elektrik çarpıyor. Arkadaş alıyor köpeği, test etmek için yanına yaklaştırıyor. Elektrik çarpıyor, hayvanın canı yanıyor. Oradan da arayıp BEDAŞ'ı çağırıyorlar. Biz hayvanlarımızı seviyoruz. Bütün canlıları seviyoruz daha doğrusu ve buradan bütün herkese sesleniyoruz. Hayvanlara eziyet çektirmemek üzere güzel bir yaşam sunmak istiyoruz" dedi.