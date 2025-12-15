Elektrik kesintisi ihbarı üzerine gittiler, cesetle karşılaştılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 12:40:00
DHA
Şanlıurfa’da, elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafo merkezine giden ekipler, duvarının bir bölümü kırılmış trafonun içinde akıma kapılan kişinin cesediyle karşılaştı.

Batıkent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti. Trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, adı öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

