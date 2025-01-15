İzmir metrosunda panik anları! Bir anda dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İzmir’de metronun vatman kabininden çıkan duman panik oluşturdu. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir metrosunda panik anları! Bir anda dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:12

Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu’nda sabah saatlerinde metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır."


Etiketler: #metro #duman #İzmir

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