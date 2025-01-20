Elektrik telleri kısa devre yaptı: Kıvılcımlar sokağı aydınlattı

Bursa’da kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlattı.

Elektrik telleri kısa devre yaptı: Kıvılcımlar sokağı aydınlattı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:11

Bursa’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokağı adeta gündüz gibi aydınlattı.

Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Bursa #elektrik #sokak

İlgili Haberler

Samsun'da 'elektrikli bisiklet' hırsızlığı: 5 kişi için karar verildi

Samsun'da 'elektrikli bisiklet' hırsızlığı: 5 kişi için karar verildi
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları
Sürdürülebilir sertifikalı kasko hizmeti duyuruldu! Elektriklilere ekstra indirim...

Sürdürülebilir sertifikalı kasko hizmeti duyuruldu! Elektriklilere ekstra indirim...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler