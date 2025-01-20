Elektrik telleri kısa devre yaptı: Kıvılcımlar sokağı aydınlattı
Bursa’da kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlattı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokağı adeta gündüz gibi aydınlattı.
Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı.
Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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