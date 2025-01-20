Elektrik telleri kısa devre yaptı: Kıvılcımlar sokağı aydınlattı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:11

Bursa’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokağı adeta gündüz gibi aydınlattı.

Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.