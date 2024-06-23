Yayınlanma: 23.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 23.06.2024 - 14:15

Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi ( Engelli ), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek. Peki, Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?

EÜAŞ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, EÜAŞ işçi alımı için başvurular 26 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.