Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:18

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:18

PTT personel alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, resmi internet sitesi üzerinden başvuru ilanı yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı şartları...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.