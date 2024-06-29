Elektrik zammına bir tepki de sanayiciden... İSO Başkanı Bahçıvan: 'Elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 23:12

Güncelleme: 29.06.2024 - 23:12

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, dün yapılan zamma ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, uyarılarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede kritik bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyacımız var. Bu gayret ve fedakarlığı da toplumun tüm kesimlerinde görmekteyiz. Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40’a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum.

"ENDİŞELERİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır. Eğer enflasyonla mücadelede başarıyı yakalamak istiyorsak, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemimizden çıkmasına ihtiyaç var. Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum."