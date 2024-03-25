Elektrikli battaniye yangına neden oldu: Daire küle döndü
Bursa'da bir apartmanda elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangın bir daireyi küle çevirdi. Alevlere müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi Meral Akyüz yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
2 çocuğunu apartmandan çıkardıktan sonra alevlere müdahale etmek isteyen 40 yaşındaki Meral Akyüz yaralanınca komşuları tarafından kurtarıldı.
DAİRE ADETA KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürürken daire adeta küle döndü.
Yaralanan anne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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