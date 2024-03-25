Elektrikli battaniye yangına neden oldu: Daire küle döndü

Bursa'da bir apartmanda elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangın bir daireyi küle çevirdi. Alevlere müdahale etmek isteyen 2 çocuk annesi Meral Akyüz yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:27
Abone Ol google-news

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

2 çocuğunu apartmandan çıkardıktan sonra alevlere müdahale etmek isteyen 40 yaşındaki Meral Akyüz yaralanınca komşuları tarafından kurtarıldı.

DAİRE ADETA KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürürken daire adeta küle döndü.

Yaralanan anne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


anne haberleri battaniye haberleri elektrikli battaniye haberleri

İlgili Haberler

İskenderun’da konteyner yangını

İskenderun’da konteyner yangını
Bursa'da korkutan yangın: 1 kişi yaralandı

Bursa'da korkutan yangın: 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta TOKİ şantiyesinde yangın paniği!

Kahramanmaraş’ta TOKİ şantiyesinde yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!

Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!

Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!
Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu