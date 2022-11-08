Elektrikli bisiklet kazasında oğluyla birlikte yaralanan baba hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki araca çarpan elektrikli bisikletteki Hakan Şahin (44) hayatını kaybetti, oğlu R.M.Ş. yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kurtköy Fatih Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Halı sahada maç yapan oğlu R.M.Ş.'yi alan Hakan Şahin, elektrikli bisiklet ile yola çıktı. Bir süre sonra Hakan Şahin’in kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet, park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle baba ile oğlu yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan baba ile oğlunu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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