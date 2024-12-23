Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına yol açtı: 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katında elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil alev alınca yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi.
Kocaeli'nde Osman Yılmaz Mahallesi 1203'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hilmi İ. (67), yıkadığı mendili kurutmak için elektrikli sobanın üzerine bıraktı.
Hilmi İ. bir süre sonra uykuya dalarken, saat 01.30 sıralarında tutuşan mendil alev aldı. Evden alev ve duman yükselirken, apartman sakinleri sokağa çıkıp, ihbarda bulundu.
1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Hilmi İ. ile üst katta oturan 1 bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'