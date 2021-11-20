Kadıköy'de elektrik sobasından çıkan yangında 1 kişi öldü
İstanbul Kadıköy'de elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan zehirlenen 34 yaşındaki Ufuk Işık, hayatını kaybetti. Ufuk Işık'ın 2 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.
Yangın sabah 08.00 sıralarında Kadıköy'e bağlı Eğitim Mahallesi Nahitbey Sokak'ta bulunan 3 katlı evin ikinci katında çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dairede inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri Ufuk Işık'ın (34) cansız bedenine ulaştı.
Polis, güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin yaptığı incelemede yangının elektrik sobası nedeniyle çıktığını belirlendi. Haberi alan yakınları ve annesi gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren anneyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
KOMŞUSU ANLATTI: 2 HAFTA SONRA NİŞANLANACAKTI
Işık'ın komşusu Hanifi Saraç, "Polis kapıyı kırıp içeri girince cenazeyi görüyor. Doğalgazı yok. Evin içini duman kaplamış. Dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiş. Yalnız yaşıyordu. 2 hafta sonra nişanlanacaktı" dedi.
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