Gaziantep'de kadın cinayeti! Suriye uyruklu kadın katledildi
Gaziantep’te, Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin tarafından başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından kaçmaya çalışırken sınır yakınlarında yakalandı.
Gaziantep’te, Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin tarafından başından vurularak katledildi. Apartmandan gelen silah sesi üzerine komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ruha Dabul’u evinde kanlar içinde buldu. Başından vurulan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından kaçan Muhammed El Hüseyin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Suriye’ye kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Güvenlik güçleri tarafından sınır yakınlarında yakalanan zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ruha Dabul’un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı