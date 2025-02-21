Gaziantep'de kadın cinayeti! Suriye uyruklu kadın katledildi

Gaziantep’te, Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin tarafından başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından kaçmaya çalışırken sınır yakınlarında yakalandı.

Gaziantep'de kadın cinayeti! Suriye uyruklu kadın katledildi
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:59

Gaziantep’te, Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin tarafından başından vurularak katledildi. Apartmandan gelen silah sesi üzerine komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ruha Dabul’u evinde kanlar içinde buldu. Başından vurulan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan Muhammed El Hüseyin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Suriye’ye kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik güçleri tarafından sınır yakınlarında yakalanan zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ruha Dabul’un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Etiketler: #gaziantep #suriye #kadın cinayeti

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