Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da 'sigara kağıdı' operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı olayda usulsüz olarak ithal edilmek istenen 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi'nce yürütülen incelemelerde usulsüz olarak ithal edilmek istenen tonlarca ağırlıktaki sigara kağıtları için gerekli izinlerin alınmadığı görüldü.
ÜRETİM İZNİ YOKMUŞ
Bunun üzerine ithalatı usulsüz olarak gerçekleştirmek isteyen firmaları mercek altına alan muhafaza ekipleri, ithalatın İstanbul’dan gerçekleştirilmek istendiği bilgisine ulaştı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve taşra birimlerinin de araştırmaya dahil olmasıyla; ithalatı yapacak firmaların tesis kurma ve üretim izinlerinin de bulunmadığı saptandı.
TOPLAM 38 TON 487 KİLOGRAM...
Gümrük Muhafaza ekiplerince firmalarda yapılan operasyonda herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen 7 bin 812 rulodan oluşan toplamda 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.
Usulsüz olarak ithal edilmek istenen eşyayla alakalı olarak Gümrük Kanunu’nun ilgili maddelerince 2 firmaya toplamda 3 milyon 831 bin 719 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
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