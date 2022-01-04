Eleştirilerin odağındaydı... Yangın söndürme uçakları için ihale

04 Ocak 2022 Salı, 12:53

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu (THK), Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmekte geç ve yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun dikkatine. ?? pic.twitter.com/UWUU7JPmyl — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 4, 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlara müdahale etmekte geç kaldığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Eleştirilerin odağında, Türkiye'de yetersiz sayıda yangın söndürme uçağı olması ve var olanların da hangarlarda beklemesi yer almış, iktidar ise bu uçakların kullanılamaz halde olduğunu savunmuştu.

Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının hangarda çürümeleri, az bir kapasite eksikliği nedeniyle ihalelere katılamamaları ve tecrübeli pilotların da kayyum yönetiminin gelmesiyle birlikte işten çıkarılmaları başlıca eleştiri konularını oluşturmuştu.