Elias Fırtınası nedir? Elias Fırtınası Türkiye'ye gelecek mi?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:48

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:48

Elias Fırtınası, Yunanistan’ın orta kesimlerini ve başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı. Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi.

Liman kenti Volos’ta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.

Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

ELİAS FIRTINASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?



Uzmanların açıklamasına göre Elias Fırtınasının etkisi Türkiye'nin batısında yağışlar ile hissedilecek.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.



