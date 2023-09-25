İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı!
İstanbul Valiliği'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
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