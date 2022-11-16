Elinde sigarayla uyudu, koltuk tutuşunca çıkan alevlerin içinde kalıp ağır yaralandı
Bursa'da, elinde sigara yanarken uyuyakalan Muammer Koyun (42), koltuğun tutuşmasıyla çıkan yangında ağır yaralandı. Geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan Koyun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi Ayşen Sokak'ta, 2 katlı binanın girişindeki tek odalı evde yalnız oturan Muammer Koyun, gece elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Bir süre sonra düşen sigara, Koyun'un yattığı koltuğu tutuşturdu. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelip, yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren Koyun'u kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan Koyun, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Atık kağıt toplayarak geçinen Koyun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
"HER YERİ YANMIŞ"
Muammer Koyun'un arkadaşı Abdullah D., "Evde televizyon seyrediyordum, dumanı görünce indim. Baktım, arkadaşım yanıyor. Su ile müdahale ettik, itfaiye ve ambulans çağırdık. Yangından ekipler, kurtardı. Her yeri yanmış. Yangın sigara izmaritinden çıkmış, arkadaş uyumuş" dedi.
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