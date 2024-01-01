Yayınlanma: 01.01.2024 - 23:26

Güncelleme: 01.01.2024 - 23:26

Gerçekleşen Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitinginde elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan bir kişinin darbedilmesi nedeniyle yurttaşlar Tevhid bayrağının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Tevhid bayrağı nedir?

TEVHİD BAYRAĞI NEDİR?

Tevhid bayrağı, siyah veya yeşil renk üzerine "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" ifadesinin yer aldığı bir bayraktır. Bu ifade, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir.