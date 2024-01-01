Tevhid bayrağı nedir?

Tevhid bayrağının ne olduğu ve ne anlama geldiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tevhid bayrağı nedir? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 23:26
Tevhid bayrağı nedir?
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Gerçekleşen Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitinginde elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan bir kişinin darbedilmesi nedeniyle yurttaşlar Tevhid bayrağının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Tevhid bayrağı nedir?

TEVHİD BAYRAĞI NEDİR?

Tevhid bayrağı, siyah veya yeşil renk  üzerine "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" ifadesinin yer aldığı bir bayraktır. Bu ifade, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir.


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