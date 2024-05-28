Elini makineye kaptıran dondurmacının 3 parmağı koptu

Malatya'da, işlettiği dükkanda elini dondurma makinesine kaptıran İlhan Göğebakan'ın 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Göğebakan'ın parmaklarından 2’si yerine dikildi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:23
Elini makineye kaptıran dondurmacının 3 parmağı koptu
Abone Ol google-news

İnönü Mahallesi’nde dondurmacı İlhan Göğebakan, elini temizlediği dondurma makinesine kaptırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle eli makineden kurtarılan Göğebakan'ın 3 parmağı koptu.

İKİ PARMAĞI DİKİLEBİLDİ

Çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Göğebakan'ın kopan parmaklarından 2’si yerine dikildi, diğerinin dikilmesinin ise mümkün olmadığı belirlendi.

Hastanede tedavisi devam eden Göğebakan, "Yıllardır bu işi yapıyorum ve birçok kişiye de eğitim veriyorum. Eğitim verirken herkesi bu konuda da uyarıyor, dikkatli olmaları gerektiğini söylüyordum. Ama uyardığım konu benim başıma geldi. Dondurma makinesini temizliyordum, elimde sünger vardı ve bir anda elimi kaptırdım. Başımıza geleceği varmış, geldi. İnşallah en kısa zamanda sağlığıma kavuşur yine işimin başına geçerim" dedi.


Ambulans haberleri Malatya haberleri

İlgili Haberler

Malatya’da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 2 tutuklama

Malatya’da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 2 tutuklama
Malatya'da firari 2 IŞİD hükümlüsü yakalandı

Malatya'da firari 2 IŞİD hükümlüsü yakalandı
Malatya'nın tescilli lezzetinde bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

Malatya'nın tescilli lezzetinde bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı

Son Dakika... İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?

Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...

CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...
Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor

Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor