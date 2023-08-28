Kayıp genç sulama kanalında ölü bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde ailesinin iki gün önce kayıp ihbarı yaptığı sara hastası ve aynı zamanda zihinsel engeli olduğu bildirilen genç sulama kanalında ölü olarak bulundu.
Tarsus'a bağlı Konaklar Mahallesi’nden geçen sulama kanalında bir ceset olduğu ihbarını alan su altı ekipleri olay yerine sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışma sonunda kanaldan çıkarılan cesedin iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 30 yaşındaki sara ve zihinsel hastalığı olan Caner Kaplan’a ait olduğu öğrenildi.
Kaplan’ın cenazesi Adli tıpa sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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