Elit Apartmanı davasında tansiyon yükseldi: 'AKP'li Antakya Belediyesi mahkemeye kafa tutuyor'

Depremde en az 88 kişiye mezar olan Antakya Ekinciler Mahallesi’ndeki Elit Apartmanı'na ilişkin davaya bugün 8. duruşma ile devam edildi.

Üçü tutuklu yedi sanık hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame düzenlenen davanın Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, heyet ve kayıp yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Personeli asli kusurlu olarak tespit edilen Antakya Belediyesi’nden istenen evrakın dört duruşmadır mahkemeye sunulmamasına kayıp yakınları tepki gösterdi.

BELEDİYEYE 10 GÜN SÜRE

Sözlerinin kayda geçirilmesini isteyen kayıp yakını Mümtaz Gövce, “Hakime Hanım size soruyorum: Delil saklamak, belge geciktirmek suç değil mi? Eğer ortada sizleri de aşan bir şey varsa söyleyin, biz de doğrudan Adalet Bakanlığı ile görüşelim, derdimizi anlatalım” dedi.

Mahkeme, verdiği ara kararda 10 gün içinde Antakya Belediyesi’nin evrak talebine ilişkin yanıt vermesini, belgelerin bulunamaması durumunda da suç duyurusunda bulunulması talebinde bulundu. Davanın 9'uncu duruşması da 8 Eylül Salı günü görülecek.

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Mümtaz Gövce, “Mahkemeye adeta kafa tutan Antakya Belediyesi suç işliyor” dedi.

‘SABRETMEYE DOYDUK’

Gövce, sözlerine şöyle devam etti:

“Mahkeme heyetine de belirttik. Biz artık sabretmeye doyduk. Beklemeye doyduk. Dört duruşmadır Antakya Belediyesi’nden evrak bekliyoruz. Ancak belediye oralı bile olmuyor. Ölü taklidi yapıyor adeta. Ağır aksak ilerleyen dava yüzünden yasımızı bile yaşayamıyoruz. Kaybettiğimiz insanların mücadelesini veremiyoruz. Onlara karşı mahcup hissediyoruz. Artık sesimiz duyulsun istiyoruz. Adaletin yerini bulması ve tüm sorumluların hak ettikleri cezayı alması için her şeyi yapacağız.”