Emanet aldığı otomobille takla attı: Faciadan dönüldü!

Antalya çalıştığı galeriden emanet aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç, taklalar atarak ters dönerken, içinde bulunan 5 kişi şans eseri yaralanmadan kazayı atlattı.

Emanet aldığı otomobille takla attı: Faciadan dönüldü!
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İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:36

Kaza, Konyaaltı ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda saat 21.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir oto galeride çalışan Mustafa E. (23), işyerinden emanet aldığı otomobille 4 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı.

Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden gencin kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya ardından kaldırıma çarptı. Otomobil yaklaşık 30 metre savrulduktan sonra taklalar atarak ters döndü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı gören petrol istasyonu yakınındaki yurttaşlar hemen yardıma koşarak sürücü ve yanındaki 4 kişiyi araçtan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, 5 genç kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Araçtakileri çıkartan Bayram isimli yurttaş, "Ben araç yıkamaya geldim, bir gürültü duydum. Sonra lastiğin fırlayıp petrolün tabelaya çarptığını gördüm. Peşinden araba geldi, koştuk yiyenimle birlikte müdahale ettik. Şoför yolcu kapısından çıktı. Bende arka taraftakileri çıkardım. Toplam 5 kişilerdi hepsinin durumları iyidi" dedi.


Etiketler: #Antalya #kaza

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