Malatya'da feci kaza: Yaralılar kurtarılamadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da feci kaza: Yaralılar kurtarılamadı
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 23:54

Murat Menteş (46) yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde Ö.F.E. (29) idaresindeki 23 FT 426 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #kaza #mahalle #hayatını kaybetti

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