Kazadan kurtuldu, oturup sigara içti!
Antalya'da kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü araç içerisinde oturup üst üste sigara içerken, aracın ön koltuğunun çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü.
Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde Hasan Gök’ün kullandığı otomobil ile Meryem Kaya’nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamazken, direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsünün uzun süre araç içerisinde oturup üst üste sigara içtiği gözlendi.
Diğer taraftan otomobilin ön koltukları başta olmak üzere içerisinin çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü.
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