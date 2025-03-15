Kazadan kurtuldu, oturup sigara içti!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:55

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:55

Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde Hasan Gök’ün kullandığı otomobil ile Meryem Kaya’nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamazken, direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsünün uzun süre araç içerisinde oturup üst üste sigara içtiği gözlendi.

Diğer taraftan otomobilin ön koltukları başta olmak üzere içerisinin çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü.