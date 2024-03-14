İftar sofrasının pratik lezzeti: Ev yapımı köfte tarifi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:34

Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Herkesin severek yediği, pratik hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle sofraların baş tacıdır. Evde yapılan köfte, özel baharatlarla harmanlanmış etin lezzetini sofralarınıza taşırken, sevdiklerinizle keyifli bir sofra deneyimi yaşamanızı sağlar. Bu tarifte, ev yapımı köfte tarifinin adım adım detayları ve yapımı için püf noktaları bulunmaktadır.

KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gr orta yağlı kıyma

1 orta boy rendelenmiş soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Yapılış