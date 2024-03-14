İftar sofrasının pratik lezzeti: Ev yapımı köfte tarifi
Bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir köfte tarifini paylaşıyor. Lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek bu pratik tarif, hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olacak!
Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Herkesin severek yediği, pratik hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle sofraların baş tacıdır. Evde yapılan köfte, özel baharatlarla harmanlanmış etin lezzetini sofralarınıza taşırken, sevdiklerinizle keyifli bir sofra deneyimi yaşamanızı sağlar. Bu tarifte, ev yapımı köfte tarifinin adım adım detayları ve yapımı için püf noktaları bulunmaktadır.
KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr orta yağlı kıyma
- 1 orta boy rendelenmiş soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 avuç ince kıyılmış maydanoz
- 1,5 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Yapılış
- Uygun bir yoğurma kabı içerisine kıymamızı alalım. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, küçük küçük kesilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alalım ve malzemelerimiz güzelce karışana kadar yoğuralım.
- Hazırladığımız harcımızın üzerini streç ile örtelim ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim.
- Sürenin sonunda harcımızı dolaptan alalım, elimizle parçalar kopartarak şekillendirelim. Ben şeklini oval yaptım ancak siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak burada köftelerinizin içlerinin de pişmesi için ince olmasına dikkat etmelisiniz.
- Şekillendirdiğimiz köftelerimizi uygun bir tabak içerisine alalım. Dilerseniz köftelerinizi bu aşamada da dinlendirebilirsiniz.
- Köftelerimizi pişirmek için ocaktaki tavamıza sıvı yağı alalım ve ısıtalım.
- Ardından köftelerimizi tavamıza alalım ve her iki tarafını da çevirerek pişirelim.
- Pişen köftelerimizin fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu serdiğimiz tabağa alalım ve servis edelim.
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